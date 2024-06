O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaecp/MPRS) realiza nesta sexta-feira (14) a Operação Contas Abertas em quatro estados contra um grupo criminoso gaúcho envolvido com lavagem de dinheiro, tráfico de armas e drogas. São cumpridos 24 mandados de prisão e cerca de 50 de busca e apreensão em Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, São Valentim do Sul, Guaporé e Barros Cassal, além de outros em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.