O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS) denunciou 20 integrantes de uma organização criminosa com sede na Serra gaúcha que foram alvo da Operação Contas Abertas, deflagrada no dia 14 de junho em cinco cidades gaúchas e em mais três Estados. Ao todo, 32 pessoas foram presas somente no primeiro dia da operação.