Operação em Caxias mira em três membros de grupo criminoso que atuavam de dentro da prisão

Ao menos três integrantes de um grupo criminoso gaúcho com base na Serra gaúcha, envolvido com lavagem de dinheiro, tráfico de armas e drogas, atuavam de dentro da cadeia em Caxias do Sul, de acordo com informações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS). Mandados de prisão foram cumpridos contra eles na manhã desta quinta-feira (20), durante a terceira etapa da Operação Contas Abertas. Foram realizadas revistas na Penitenciária do Apanhador e no Presídio Regional e um balanço da ação deve ser divulgado ainda nesta quinta-feira, conforme o MP.