Hellen Natália de Freitas Lopes, 24 anos, está desaparecida há seis meses e a polícia ainda não sabe o que aconteceu. Ela foi vista pela última vez em um posto de combustíveis de Bento Gonçalves no dia 9 de dezembro de 2023, na companhia do namorado e de uma amiga. A Polícia Civil de Bento, coordenada pela delegada Deise Ruschel, prendeu o namorado de Hellen, em 19 de dezembro de 2023, por suspeita de envolvimento no sumiço da jovem.