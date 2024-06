Buscas Notícia

Família procura por homem desaparecido desde domingo em Caxias do Sul

Eloir Sebastião da Silva Oliveira, 65 anos, mora com um dos filhos no bairro São José. Ele é mais conhecido como Seu Vacariano, e mora há pouco tempo em Caxias do Sul.

25/06/2024 - 13h22min