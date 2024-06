Um jovem de 22 anos foi preso nesta segunda-feira (24) suspeito de envolvimento em um homicídio que aconteceu em Bento Gonçalves no mês de abril. A prisão ocorreu no bairro Juventude, na casa do suspeito, durante a Operação Saturação, focada na repressão aos crimes de homicídio e outras atividades ilícitas.