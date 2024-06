No semestre, Defensoria Especializada soma mais de 400 atendimentos em casos de violência doméstica em Caxias do Sul

Criada a partir de uma lei sancionada em janeiro pelo governo Eduardo Leite, a Defensoria Pública Especializada no Atendimento à Vítima de Violência Doméstica e Feminicídio de Caxias do Sul contabiliza 480 atendimentos no primeiro semestre de 2024. Além de Caxias, a criação da unidade específica também foi aprovada para Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Rio Grande, Santa Maria, Viamão e São Leopoldo.