Operação que ocorre todos os anos, a Cerco Fechado, que tem à frente a 3ª Cia da Brigada Militar, com a Força Tática, Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e Canil, além da participação da Polícia Civil e Judiciário, está na segunda fase em 2024. Desde o início do ano até agora, o resultado são 978 pessoas presas (uma média de seis por dia), além de 148 foragidos recapturados.