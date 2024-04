A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transportes e Mobilidade de Flores da Cunha está de casa nova. A inauguração da nova sede, na Rua Anúncio Curra, no bairro União, ocorre nesta segunda-feira (22), às 17h. No mesmo espaço, que tem aproximadamente 230 metros quadrados, ficarão dois serviços que antes não existiam no município: a sede da Guarda Municipal e a nova Central de Monitoramento.