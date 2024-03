O presidente da Associação dos Moradores do bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, Fernando Morais, pronunciou-se na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, nesta quinta-feira (14), sobre o que caracteriza como "perseguição policial dentro da comunidade". Segundo ele, os moradores relatam, por exemplo, invasão e danos em casas, especialmente no período da noite. Em nota, o 12º Batalhão de Polícia Militar (12° BPM) relatou que a instituição não foi comunicada formalmente sobre denúncias envolvendo a conduta de policiais e que "o cenário atual exige que sejam mantidas as operações policiais em todo o município, sem data para término".