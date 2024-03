As forças de segurança de Caxias do Sul e de Porto Alegre fecharam a Rua Cristóforo Randon na manhã desta segunda-feira (11). A ação, que integra a segunda fase da Operação Cerco Fechado, teve o intuito de fiscalizar os catadores de material reciclável e estabelecimentos que ficam às margens do Estádio Centenário, na busca por fios e cabos de energia e telefonia furtados, que são utilizados como moeda de troca pelos usuários de drogas.