Um jovem de 24 anos, identificado como Nathan Lopes Calai, foi morto no início da manhã deste domingo (10) no bairro Sanvitto, em Caxias do Sul. O crime ocorreu na Rua Gaston Luis Benetti, onde a vítima estava em uma festa acompanhado do irmão, de acordo com a ocorrência registrada pela Brigada Militar.