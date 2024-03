Mais de 12 anos após o assassinato de Walmir Antunes de Oliveira, o autor do crime, Daniel Marciel dos Santos, foi julgado e condenado nesta quinta-feira (14), na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. A pena é de 13 anos de reclusão. O homicídio aconteceu no dia 6 de dezembro de 2011, na Rua Hildo Francisco Ferreira, bairro Santa Fé, em Caxias.



Conforme a denúncia do Ministério Público (MP), os envolvidos haviam negociado um veículo e Daniel devia R$ 750 à vítima pela transação. No dia do assassinato, Walmir foi até a casa do réu para cobrar o valor. Diante da negativa do pagamento, segundo o MP, Walmir voltou para o carro e, enquanto manobrava, Daniel atirou contra ele, que morreu no local. Na oportunidade, o acusado fugiu.



A defesa de Daniel durante o julgamento foi feita pelos advogados Diego Castilho Fucilini, Celomar Cruz Cardozo e Thiago Filippon Jacinto. A acusação coube ao promotor Leonardo Giardin de Souza. Procuradas pela reportagem, nenhuma das partes retornou às ligações e mensagens.