Após localizarem um Renault Kwid, suspeito de ser usado no assassinato de um adolescente de 12 anos em Garibaldi, os policiais do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChoq) prenderam dois nesta terça-feira (5). Conforme a Brigada Militar (BM), ao abordar o carro, os policiais identificaram o motorista como o homem que possivelmente dirigia o veículo no dia do crime.