Um jovem de 22 anos morreu por volta das 19h de segunda-feira (29), no Hospital Pompéia, em Caxias do Sul. Gabriel Mariano Bedinot ficou internado por mais de dois meses depois de ser atingido por dois disparos de arma de fogo na madrugada de 19 de novembro de 2023. Na ocasião, Bedinot foi baleado no abdômen.