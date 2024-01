Foi identificado como Luciano de Souza Costa, 38 anos, o homem morto a tiros na noite de quarta-feira (24) em Vacaria. A ocorrência foi registrada por volta das 20h na Rua Valdemar Marcantôni, no bairro Vitória. Depois do crime, os suspeitos fugiram em um veículo e atearam fogo no carro.