Uma operação da Polícia Penal revistou, na tarde desta segunda-feira (22), 1.345 detentos do Presídio Regional de Caxias do Sul e da Penitenciária Estadual do Apanhador, entre Caxias e São Francisco de Paula. Durante a revista, que mobilizou 208 servidores penitenciários, foram localizados celulares e entorpecentes, mas a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo não divulga quantidades. No total, 156 celas de cinco galerias dos dois presídios foram revistadas.