A Brigada Militar (BM) atende na noite deste domingo (21) uma ocorrência que registrou o 14º homicídio do ano em Caxias do Sul. De acordo com informações divulgadas pela corporação, trata-se de um homem, ainda não identificado até a publicação desta matéria, com passagens pela polícia. O assassinato foi cometido na Avenida Martin Francisco Spiandorelo, cruzamento com Luiz Maltauro, no bairro Bom Pastor, na Zona Sul da cidade.