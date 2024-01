Caxias do Sul começou 2024 com três homicídios, registrados até a tarde desta sexta-feira (5). Os primeiros casos do ano chamam a atenção porque no início de 2023 também houve uma sequência de crimes contra a vida. Segundo dados compilados pela reportagem do Pioneiro, Caxias fechou o ano passado com uma elevação nos índices criminais. Foram 96 assassinatos ao longo dos 12 meses, contra 77 em 2022. Somente nos dois primeiros meses do ano passado, aconteceram 24 mortes. Segundo o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), Ricardo de Moreira Vargas, aquele período foi decisivo para que o ano fechasse com mais mortes do que 2022.