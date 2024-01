Claudio Guedes, 45 anos, é a segunda vítima de homicídio em Caxias do Sul neste ano. O homem morreu nesta quinta-feira (4), em um hospital do município. Guedes tinha sido baleado na noite de terça-feira (2), em um bar na Rua dos Ourives, no bairro Santa Fé. A vítima tinha sofrido ferimentos no peito e no braço, de acordo com a Brigada Militar (BM).