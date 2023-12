Três homens, com idades entre 22 e 27 anos, e duas mulheres, de 26 e 27, foram presos na noite de quarta-feira (6) apontados como suspeitos da morte de Edson Guilherme Kuckert da Silva, 20. O jovem foi executado com diversos disparos de arma de fogo na noite de terça (5) no bairro De Zorzi. Conforme informações do 4º Batalhão de Choque, a prisão ocorreu após denúncias da comunidade e também com base no trabalho de análise do setor de inteligência. O grupo foi capturado no bairro Bela Vista.