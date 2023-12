Um homem de 58 anos foi preso por contrabando de cigarro na noite de segunda-feira (4) em Paraí. A ocorrência foi registrada por volta das 19h45min no centro da cidade. Segundo a polícia, ele estava em posse de cerca de 1.334 maços de cigarros vindos do Paraguai, além de ter uma pistola calibre .40 com 15 cartuchos intactos.