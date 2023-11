Lágrimas, nervosismo e muitas palmas: assim terminou o dia repleto de apreensão da família do adolescente de 14 anos sequestrado em Caxias do Sul nesta quinta-feira (09). A recepção incluiu um "Parabéns a Você", visto que o dia marca também o aniversário do menino. O reencontro aconteceu na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).