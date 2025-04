Paciente que recebeu coração de criança caxiense está bem, segundo médica

Coração foi transportado em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

A grande mobilização em Caxias do Sul para que o coração de um menino caxiense fosse transportado ao Paraná, na tarde de quarta-feira (23), terminou de forma positiva.

O órgão foi transplantado com sucesso em uma menina de 11 anos que mora em Curitiba, segundo Nádia Ferreira Navarro, médica intensivista pediátrica e coordenadora da UTI pediátrica do Hospital Geral (HG):

— O órgão chegou bem. Depois de 3h20min o coração já estava batendo na outra paciente, que está bem, pelo que soubemos.

Leia Mais Transportado por avião da FAB, coração de criança caxiense é doado para menina no Paraná

Na quarta, o órgão do menino (que também doou os rins, fígado e córneas) foi transportado por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e, antes do transporte aéreo, agentes de forças de segurança realizaram a escolta do coração.

De acordo com a equipe da Comissão intra-hospitalar para doação de órgãos e tecidos para transplante (Cihdott), para funcionar, a ação precisou contar com toda essa força-tarefa. O coração precisa ser transportado e transplantado em até quatro horas após a retirada do corpo do doador.

— Quando se trata de transplante de coração, a gente tem quatro horas entre a retirada do órgão do paciente doador até o receptor receber esse órgão. Então, a gente precisa ter organizado o transporte, que precisa ser escoltado justamente pra ser rápido, pra gente ter toda a garantia de segurança da chegada do órgão no hospital receptor — explica Nádia.

Sobre o transplante de coração entre crianças, a médica diz que é um procedimento complexo:

— É mais raro do que a gente gostaria, também pela dificuldade de conseguir esses órgãos. No Brasil existem 500 crianças na fila de espera pra um transplante e a gente ainda tem bastante negativa das famílias em relação à doação.

Nádia ainda explica como é feita a conversa com a família do paciente morto: