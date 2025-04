Transportado por avião da FAB, coração de criança caxiense é doado para menina no Paraná

Avião responsável pelo transporte do coração do menino caxiense.

Antes do transporte aéreo, agentes de forças de segurança realizaram a escolta do coração.

De acordo com a equipe da Comissão intra-hospitalar para doação de órgãos e tecidos para transplante (Cihdott), para funcionar a ação precisou contar com toda essa força-tarefa. O coração precisa ser transportado e transplantado em até quatro horas após a retirada do corpo do doador. A equipe é composta por psicólogos, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.