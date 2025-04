Bento Gonçalves contabiliza 17 casos de dengue e um de chikungunya em 2025

Nos quatro primeiros meses de 2025, Bento Gonçalves já contabiliza 17 casos de pessoas com dengue. Dos casos confirmados, 13 são autóctones, ou seja, contraídos no município, e quatro importados. Outros nove casos estão em investigação. O município também registrou um caso de chikungunya importado.

Segundo a prefeitura, as ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor das doenças, são diárias e feitas de forma intensa pela Secretaria da Saúde (SMS), por meio do trabalho dos agentes de endemias do município. Das armadilhas instaladas pelos agentes, ao menos 69% delas foram infestadas pelo inseto.