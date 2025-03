Últimos dias de março serão de tempo predominantemente seco e céu encoberto com pouca chuva na Serra 

Termômetros em Caxias do Sul seguirão com temperaturas acima dos 25ºC.

Os últimos dias de março serão como os primeiros do outono com céu encoberto, temperatura amena e pouca chuva na região da Serra. Em Caxias do Sul, as temperaturas mínimas não baixam de 17°C e as máximas marcam até 26°C nos próximos dias.