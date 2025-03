Outono de 2025 deve ter temperaturas e chuva acima da média na Serra

— O que vai ditar as condições meteorológicas no outono é justamente o avanço das frentes frias e também das massas de ar frio. Ora elas vão conseguir impactar de maneira mais significativa, ora elas vão ficar mais concentradas nas porções de fronteira, tanto com o Uruguai quanto com a Argentina — explica o meteorologista Vitor Takao Suganuma.