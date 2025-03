Polícia Civil aponta que houve falha nos freios do caminhão dos bombeiros em acidente com seis mortes na Rota do Sol

Colisão envolveu uma viatura dos bombeiros e um carro de passeio. Pedro Zanrosso / Agência RBS

A Polícia Civil concluiu, na segunda-feira (17), o inquérito sobre o acidente de trânsito envolvendo um Toyota Corolla e um caminhão do Corpo de Bombeiros que ocorreu em 26 janeiro na RS-486, a Rota do Sol, em Itati. Seis pessoas morreram. A investigação foi conduzida pelo delegado Adriano Pinto, titular da Delegacia de Terra de Areia.

Segundo ele, o laudo pericial apontou que a colisão ocorreu quando "o caminhão invadiu a contramão de direção após uma curva acentuada para a direita em declive, colidindo com o veículo Toyota Corolla que trafegava no sentido oposto".

O delegado também relata que, segundo a investigação, após a colisão, os veículos caíram na valeta da pista, percorrendo aproximadamente 32 metros, resultando no capotamento do caminhão. Também foi constatada falha mecânica no sistema de freios do caminhão decorrente do superaquecimento das lonas e tambores.

O inquérito finalizado foi remetido ao Ministério Público (MP) recomendando o arquivamento do caso. "Na esfera penal não há autor a ser responsabilizado, uma vez que faleceu o condutor do veículo", informou o delegado. Agora, o inquérito está sob análise da promotora Dinamárcia Maciel de Oliveira, do MP de Torres.

As vítimas

Duas das vítimas do acidente são os soldados Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, que estavam no caminhão. No carro, morreram Rosélia Fátima Klassen, 43 anos, Miguel Klassen Tomazi, nove, e Gabriel Vitorino Frezza, 22. Os cinco morreram na hora.