Adolescente que havia sobrevivido ao acidente na Rota do Sol morre no hospital

Acidente ocorreu na manhã de 26 de janeiro. Pedro Zanrosso / Agência RBS

Clara Klassen Tomazi, 16 anos, a única sobrevivente do acidente que matou cinco pessoas na Rota do Sol, no domingo (26), morreu nesta sexta-feira (7) em Caxias do Sul. Após ficar internada por quase uma semana no Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, a adolescente foi transferida no dia 31 para um hospital de Caxias do Sul.

Ela estava sentada no banco de trás do Corolla dirigido pela mãe dela, Rosélia Fátima Klassen, 43, que foi atingido por um caminhão dos bombeiros que descia a Serra e invadiu a pista contrária. Morreram ainda no acidente o irmão dela, Miguel Klassen Tomazi, nove, que estava ao lado de Clara, e o namorado Gabriel Vitorino Frezza, 22, que estava no banco da frente, ao lado da motorista.

Clara Klassen Tomazi, 16 anos. Redes Sociais / Divulgação

No ano passado, Clara completou o primeiro ano do Ensino Médio na Escola Madre Imilda. Em 2025, voltaria ao Colégio La Salle Caxias onde estudou no Ensino Fundamental.

Os corpos de Rosélia e Miguel foram cremados no Memorial Crematório São José, em Caxias, onde Rosélia morava com os filhos e o companheiro Marciano Tomazi. Gabriel também foi cremado.

Como foi o acidente

O acidente causou a morte de cinco pessoas e envolveu uma viatura do Corpo de Bombeiros e um automóvel, com placas de Caxias do Sul, na manhã de domingo (26), na Rota do Sol, RS-453, em Itati.

Duas das vítimas são os soldados Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, que estavam no caminhão.

Os outros mortos são Rosélia Fátima Klassen, 43 anos, Miguel Klassen Tomazi, nove, e Gabriel Vitorino Frezza, 22. Outra ocupante do veículo, Clara Klassen Tomazi, 16 anos, foi encaminhada em estado grave ao hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa.