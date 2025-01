Fiscalização dos cadastrados no Bolsa Família em Caxias do Sul já cancelou 85 beneficiários

A fiscalização é focada em conferir dados como o número de pessoas que moram na casa e renda do grupo familiar. Ricardo Rech / Divulgação

A exemplo do que vem sendo feito em Bento Gonçalves, o município de Caxias do Sul está intensificando as auditorias nos cadastros de beneficiários do programa Bolsa Família. Até o momento, 85 auxílios foram cancelados. O objetivo da ação é diminuir o número de inscritos irregulares no programa, oferecendo emprego para quem não se enquadra nos requisitos. A força-tarefa engloba ainda outros municípios na região.

Conforme explicou o presidente da Fundação de Assistência Social (FAS), Samuel Avilla, primeiramente as equipes estão buscando cadastros unipessoais, que são as pessoas que informam que residem sozinhas, para conferirem seus dados registrados no programa.

Nessa modalidade, são 2.559 beneficiários, sendo 1.536 homens e 1.023 de mulheres. Dentro desse contingente, é estimado que 800 pessoas estejam em situação de rua.

Com esses dados, foi iniciada a fiscalização em 26 de novembro de 2024 e, até o momento, as equipes já realizaram 108 visitas. Desse total, 85 benefícios foram cancelados por não atenderem aos requisitos do programa. Neste caso, eles seriam encaminhados para uma capacitação profissional, e posteriormente para mercado de trabalho.

A assessoria de comunicação da FAS explicou, contudo, que essa questão "ainda está sendo estruturada com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por hora, como é um público da assistência social, as equipes estão encaminhando para os CRAS de referência e outros serviços", esclareceu. Os demais 23 cadastros consultados não apresentaram irregularidades e, com isso, seguem com o pagamento ativo.

— Essa verificação está sendo feita para que de fato possamos chegar a um trabalho efetivo, no que realmente essas pessoas precisam ou não. Quem precisa, continuará recebendo, quem não precisa, com certeza (o benefício) será bloqueado — explicou o presidente da FAS.

O prefeito Adiló Didomenico (PSDB) também usou as redes sociais para divulgar os resultados da ação e frisou que seguirá o trabalho de fiscalização.

— Eu quero dizer que vamos continuar e intensificar esse trabalho nas próximas semanas, para que possamos praticar a justiça social a quem merece — destacou o prefeito.

Em Bento Gonçalves é lei