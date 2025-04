Como foi possível ter "pibão" em ano de catástrofe no RS 

Colheita de soja preservada explica boa parte do resultado, mas doações para repor perdas imediatas entra no cálculo. Eduardo Krais / Agencia RBS

O resultado efetivo do PIB do Rio Grande do Sul foi ainda maior do que o projetado pelo estudo do FGV Ibre. Conforme o Departamento de Economia e Estatística (DEE), o crescimento no ano da catástrofe climática foi de 4,9%, enquanto o estimado era de 4,2%.

A surpresa havia começado ainda no resultado do segundo trimestre, que trouxe a "boa notícia" de uma perda de apenas 0,3% a coluna já havia alertado para a diferença entre estoque e fluxo.

No Estado, as perdas de estoque de capital – ou seja, de estrutura produtiva, tanto pública quanto privada – foram imensas, mas no fluxo houve até aceleração para repor as perdas da enchente de maio. Essa é uma parte relevante da explicação.

Outra foi o fato de a safra de soja ter sido preservada, porque cerca de 90% já estava colhida antes da inundação. E mais uma grande contribuição veio de doações, que ajudaram a movimentar o comércio e dar impulso ao setor de serviços.

É melhor ter PIB forte depois de uma catástrofe do que o oposto. Mas é preciso levar em conta que não só ainda há muito a reconstruir no Rio Grande do Sul como o Estado precisa atuar sobre as causas de seu crescimento histórico inferior aos dos vizinhos do Sul.

