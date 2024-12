Vaquinha para ajudar a esposa gestante de homem esfaqueado em Bento Gonçalves já soma quase R$ 17 mil

Uma vaquinha virtual criada por uma pessoa próxima, a fim de ajudar financeiramente Mércia Macedo Conceição, já soma quase R$ 17 mil até a tarde desta segunda-feira (23), com mais de 300 apoiadores já tendo depositado algum valor.

Mércia é viúva de Rui das Merces Alcântara Fontes, homem assassinado a golpes de faca na última quinta-feira (19), na Via del Vino, em Bento Gonçalves. Mãe de uma menina de cinco anos e grávida de 6 meses, a viúva precisa de suporte para poder seguir em frente sem o companheiro.

Além de ajuda em dinheiro, a família pede doação de roupas infantis para a menina no tamanho 6, calçados no tamanho 28, roupas femininas tamanho GG, calçados tamanho 39/40, roupas de cama, alimentos, produtos de higiene, brinquedos e material escolar.

Os donativos devem ser entregues na Igreja Porta dos Céus , localizada na Avenida Osvaldo Aranha, 1.631, no bairro Cidade Alta, em Bento Gonçalves. O espaço abre das 8h às 22h.

Conforme a prefeitura de Bento Gonçalves, as equipes da Assistência Social e Saúde também estão auxiliando a família com apoio psicológico, bem como no acesso às necessidades de alimentação, roupa, atendimento de saúde e aluguel social.