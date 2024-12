Com consulta e exame de sangue, mutirão em Caxias do Sul conscientiza homens para o cuidado com a saúde

Lucinei Pavan, 60 anos, em consulta na UBS Cinquentenário. Porthus Junior / Agencia RBS

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Caxias do Sul abriram neste sábado (7) para o mutirão de saúde para os homens. Além do atendimento e orientações, os usuários do sistema público podem realizar um exame de sangue para prevenção do câncer de próstata.

Durante a manhã, a movimentação era tranquila nas unidades do município. Na UBS Cinquentenário, os interessados praticamente não pegavam fila. O aposentado Lucinei Pavan, 60 anos, aproveitou para a consulta e realizar o teste de sangue.

— Os homens tem que vir fazer porque vale a pena. É dois minutinhos, uma picadinha no dedo e pronto — descreveu Pavan, que já saiu com o resultado negativo do exame.

As UBSs ficam abertas até 17h. A recomendação é para homens de 50 anos ou mais, e de 45 anos ou mais com fatores de risco para o câncer de próstata, como ter histórico da doença na família.

O médico da família da UBS Salgado Filho, Jonas Mass, lembra da importância dos homens cuidarem da saúde o ano inteiro e realizarem os exames preventivos de rotina:

— Gostaria também de salientar a importância dos hábitos saudáveis, como dieta equilibrada, exercício físico regular, não fazer uso de tabaco ou drogas, evitar o consumo excessivo de álcool. E é importante ressaltar que a prevenção deve ser feita o ano inteiro, e não só em momentos de campanhas.

Outros serviços

O mutirão também tem testes de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Além disso, todas as UBSs estão com as salas de vacinas abertas. São disponibilizados imunizantes contra a influenza (gripe) para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade; contra a hepatite B, tétano e febre amarela para homens adultos não vacinados contra essas doenças. Pais ou responsáveis também podem atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.