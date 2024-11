Novos moradores Notícia

GramadoZoo registra o nascimento de filhotes de três espécies diferentes

As aves nasceram por incubação artificial, e o felino de forma natural. Todos estão aos cuidados da equipe técnica no hospital veterinário do zoo

