O Natal Cooperativo de Nova Petrópolis ocorre neste domingo (1º) na Linha Imperial, com uma programação gratuita que une música, dança e teatro. Entre as atrações, o destaque é o espetáculo Os 7 Anjos e o Menino de Buch, às 19h30min, em homenagem aos 200 anos da Imigração Alemã no Brasil.