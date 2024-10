Com o intuito de ensinar novos caminhos para impulsionar as vendas pela internet, o Sindilojas Caxias promove, na próxima terça-feira (8), às 19h30min, o curso Estratégias de vendas pelo WhatsApp para alavancar seu faturamento no final do ano no Auditório Integração (Rua Alfredo Chaves, 820, 2º andar).