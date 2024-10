Um homem de 49 anos, identificado como Jovelino Vargas, morreu em um acidente na noite de sábado (12), em Farroupilha. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), ele dirigia um Chevette pela RS-448, no sentido de Nova Roma do Sul ao município, quando colidiu com um Focus, por volta de 22h30min.