Saber se comunicar com diversos públicos é essencial quando o assunto é o comércio. Pensando nisso, a CDL Caxias promove um curso de libras para qualificar os profissionais do setor. As aulas ocorrem em dois períodos: de 29 a 31 de outubro e de 5 a 6 de novembro, das 19h às 22h, de forma presencial, na sede da CDL Caxias (Rua Sinimbu, 1.415, no Centro). As vagas são limitadas e devem ser feitas pelo site.