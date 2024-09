Programa RS Seguro COMunidade quer dar mais segurança e oportunidades aos moradores do bairro Fátima, em Caxias

Anunciado em dezembro do ano passado pelo governador do Estado, Eduardo Leite, o programa RS Seguro COMunidade, segundo eixo do programa RS Seguro, tem o bairro Fátima, na Zona Norte de Caxias do Sul, como território contemplado para receber uma série de ações que visam promover mais oportunidades à população, através de políticas sociais construídas junto com os moradores. A premissa do projeto é priorizar programas de geração de renda, engajamento jovem, educação, saúde da família e meio ambiente.