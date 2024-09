A prefeitura de Caxias do Sul, através da Procuradoria Geral do Município, afirmou, em entrevista coletiva realizada na tarde desta quinta-feira, que irá recorrer da decisão judicial que suspende o edital de concessão de serviços funerários, que havia sido lançado no dia 29 de agosto. O prazo para envio de propostas seria até 15 de outubro, e permanecerá o mesmo caso haja o julgamento favorável do recurso.