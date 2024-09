Caxias do Sul planeja firmar, nos próximos anos, uma parceria-público privada (PPP) para a geração de energia para os prédios públicos. A viabilidade do projeto vai depender do resultado de estudos que serão realizados pelo governo do Estado a partir de um convênio firmado com o município. A intenção é que o abastecimento ocorra por meio de painéis solares.