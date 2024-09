Desfile em comemoração ao Dia do Gaúcho ocorre nesta sexta-feira, em Caxias do Sul

O tradicional desfile do Dia do Gaúcho ocorre nesta sexta-feira (20), às 14h, na Rua Sinimbu, em frente à Praça Dante Alighieri. A parada artística será dividida em dois momentos, iniciando com uma mostra cultural e encerrando com o desfile de cavalarianos, responsáveis pela condução da chama crioula, o maior símbolo dos Festejos Farroupilhas. Participarão escolas e CTGs que possuem departamento artístico. A comunidade pode acompanhar, gratuitamente, da calçada.