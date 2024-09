O trecho da BR-116, em Caxias do Sul, terá pelo menos onze lombadas eletrônicas até janeiro de 2025, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Seis delas já estão em instalação e devem entrar em operação até o fim de setembro. Os aparelhos estarão distribuídos no trajeto entre os pontos do km 136, em Parada Cristal, e km 155, em Santa Corona.