As solicitações para consertos da iluminação pública de Caxias do Sul agora também podem ser realizadas por meio de site e aplicativo. A concessionária Luz de Caxias disponibilizou a ferramenta nas lojas dos sistemas operacionais ainda em agosto, mas até então ela passava por ajustes. Para baixar o aplicativo, basta buscar por Luz de Caxias do Sul. Quem prefere acessar pelo navegador, o endereço é www.luzdecaxiasdosul.cidadeiluminada.com.br.