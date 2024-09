Inclusão Notícia

Como a presença de intérpretes de Libras torna mais seguro e humanizado o parto em gestantes surdas na Serra

Um dos casos mais recentes na região foi registrado no dia 27 de agosto, no Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves. O parto do pequeno Micael foi acompanhado por uma tradutora contratada pela família do casal Vitória e Leonardo. Ambos são surdos

09/09/2024 - 17h22min