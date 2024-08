A remoção da antiga praça de pedágio localizada na RS-122, em Flores da Cunha, deve iniciar somente na primeira semana de setembro. A intenção é de que os trabalhos, no Km 99, comecem no dia 6, sexta-feira. A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) ressalta, no entanto, que as condições climáticas podem impactar no serviço.