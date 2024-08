Reinaugurado em um prédio alugado em fevereiro do ano passado, o quartel de bombeiros da zona norte de Caxias do Sul não deve retornar à antiga instalação, erguida em 2011, às margens da RS-453, no bairro Pôr do Sol. Segundo a prefeitura, o local é do município e há propostas de concessão de uso que estão sendo avaliadas — também existe a possibilidade de permuta da estrutura.