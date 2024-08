Prefeitura de Caxias espera para novembro retomada definitiva de obra no acesso ao Planalto

Se não houver contratempos, a retomada definitiva da obra de reformulação do acesso ao bairro Planalto, em Caxias, deve ocorrer em novembro. A expectativa é da prefeitura, que precisará fazer uma nova licitação para contratar a empresa que dará continuidade ao trabalho. O cumprimento do prazo, contudo, depende de uma série de fatores, como a apresentação de propostas no certame e o atendimento das candidatas a todos os requisitos do edital. Há cerca de um mês, o trânsito foi liberado em meio ao canteiro de obras.