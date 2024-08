Reciclagem Notícia

Nova edição do Drive-thru de Resíduos ocorre neste sábado, no estacionamento da Câmara Municipal de Caxias do Sul

Promovido pelo coletivo Lixo Zero de Caxias em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e com a Casa Legislativa, a iniciativa ocorre das 8h às 14h

07/08/2024 - 14h21min